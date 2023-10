ti T.A.

Ed eccoci alla vigilia dell’atteso concerto domenicale alla Chiesa dell’Annunziata di Venafro, denominato “Una voce per la Pace”. Trattasi di live music concert che si terrà a partire dalle h 19.30 di domenica 29 ottobre nel magnifico luogo di culto di stile barocco nel cuore della Venafro antica e prevede tra l’altro suonate allo splendido ed armonioso organo settecentesco, restaurato -si ricorda- decenni addietro da un istituto di credito come omaggio alla città appena apri i propri sportelli a Venafro. Tale magnifico organo, che dall’ingresso della chiesa “guarda” verso l’altare su cui campeggia la magnifica tela raffigurante la Vergine nell’atto dell’Annunciazione, verrà suonato domenica sera dal musicista venafrano, M° Marciano Oliva, che eseguirà pezzi d’indubbia valenza artistica ed accertato spessore musicale. Col M° Oliva si esibiranno il soprano M° Angela Cicerone ed il tenore M° Gian Piero Frattaruolo, nonché la vocalist solist Barbara Federici. Completeranno il team musicale della serata Nicandro Rodi (tromba), Anna Aurora Grieco (violino), Paolo Scungio e Davide Aureli (sax), Filippo Ranieri (flauto traverso) e Marta Paoliello (violoncello). Presenzierà tra gli altri il Console della Repubblica di El Salvador. La serata si avvale del patrocinio di Fondazione Pia Unione SS. Annunziata, Associazione Nazionale Carabinieri di Venafro, Consolato della Repubblica di El Salvador di Campobasso ed Associazione Nazionale Cavalieri Costantiniani Italiani. Ingresso libero, per info 331/2205733.