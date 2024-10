di T.A.

A NOVEMBRE LA NOMINA DEL NUOVO COMANDANTE GENERALE DELL’ARMA CARABINIERI. TRA I PAPABILI ANCHE IL VENAFRANO GEN. SALVATORE LUONGO.

Novembre, mese della risoluzione definitiva relativamente alla designazione del nuovo Comandante Generale dell’Arma Carabinieri. Il comando del Gen. Teo Luzi è infatti giunto alla conclusione e nel prossimo mese si dovrà pervenire alla nuova nomina, importante per la sicurezza e la difesa nazionale. Nuova nomina che scaturisce da determinazioni politico/istituzionali, dal che la rilevanza della designazione. A concorrere alla nuova importante designazione, stando alle notizie riportate anche su “INFODIFESA” portale di informazione per il comparto sicurezza e difesa della nazione, ci sarebbe la triade formata dai Generali Salvatore Luongo, nativo di Napoli e cresciuto a Venafro, Mario Cinque e Riccardo Galletta. Gli alti ufficiali della Benemerita appena citati hanno pari opportunità di approdare al vertice nazionale dell’Arma quale attestato della loro carriera militare e dei titoli acquisiti. Anche un venafrano quindi tra i candidati a succedere al Gen. Luzi al vertice nazionale dei Carabinieri e la cosa non può che inorgoglire l’intero Molise.