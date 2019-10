Distribuzione dei posti

comunque di un provvedimento che perlomeno offrirà nuove opportunità di carriera nelle Forze Armate e di Polizia per molti giovani italiani, i quali da tempo sognano di indossare una divisa e di mettersi al servizio del Paese.

La quota maggiore di posti è riservata all’Arma dei Carabinieri per la quale sono in arrivo 4.540 assunzioni. Cospicua anche la parte di assunzioni prevista per la Polizia di Stato, dove invece i nuovi assunti saranno 3.134. Segue la Guardia di Finanza con 1.900 nuovi ingressi, mentre la Polizia Penitenziaria si ferma a 1.426. Va peggio al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che deve “accontentarsi” di 938 nuove reclute.

Le assunzioni riguarderanno diversi ruoli: dai gradi più bassi – come il reclutamento di nuovi agenti – a quelli apicali (vedi l’assunzione di commissari), fino ad arrivare a posizioni più specifiche come quella che dovrebbe riguardare gli atleti. Attenzione però: non tutti i posti a disposizione saranno coperti da nuovi concorsi, vediamo perché.

Priorità allo scorrimento delle graduatorie

Una buona fetta delle 12.000 assunzioni riguarderà i candidati già inseriti nelle graduatorie di merito dei precedenti concorsi. In via prioritaria, infatti, l’amministrazione pescherà dalle varie selezioni che danno accesso ai corsi scorrendo le graduatorie in essere. Buone notizie quindi per gli idonei non vincitori ancora iscritti nelle graduatorie, i quali possono sperare di rientrare in questo ulteriore scorrimento. Nuovi concorsi comunque ci saranno, anche se al momento non possiamo darvi alcuna anticipazione sui ruoli interessati.

Vi basti sapere che – grazie alle risorse stanziate nella scorsa Legge di Bilancio 2019 e al provvedimento appena approvato dal Governo – sta per partire una nuova stagione di assunzioni nelle Forze Armate, di Polizia e Vigili del Fuoco. Manca ancora un ultimo passaggio, però, affinché si possa procedere con le assunzioni: il via libera della Corte dei Conti che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.