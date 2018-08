Dall’inizio degli eventi sismici alle ore 23 del 23/08/2018, il personale delle due unità mobili di Campobasso ed Isernia, coadiuvato da funzionari tecnici e personale operativo giunti da altri comandi limitrofi, hanno effettuato un totale di 755 interventi.

Effettuati n.123 verifiche statiche con inagibilità totale o parziale; n.593 verifiche senza inagibilità ; n.39 recupero beni ed altro tipo assistenza.

Situazioni di inagibilità totale o parziale per 101 edifici o appartamenti privati, 6 edifici scolastici, 7 luoghi di culto, 9 edifici pubblici (Comuni,Uffici Postali, Caserme ecc. ecc.) per un totale di 123. Uomini e mezzi dei Vigili del Fuoco impegnati giornalmente 76 unità operative, 29 mezzi, 9 squadre per verifiche 12 funzionari tecnici ed una squadra SAPR(droni).