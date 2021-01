Sono in arrivo nuovi concorsi Vigili del Fuoco per oltre 1.140 assunzioni entro il 2023. Il Decreto Rilancio e la Legge di Bilancio 2021 autorizzano il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ad attivare diverse procedure concorsuali per reclutare nuove risorse da assumere. I nuovi bandi sono finalizzati, inoltre, all’espletamento di procedure di concorso interne per varie qualifiche.

Il Decreto Rilancio ha autorizzato, infatti, nuovi concorsi per oltre 490 assunzioni nei Vigili del Fuoco. Parte delle procedure concorsuali sono state avviate lo scorso anno ma numerosi bandi devono ancora uscire e saranno pubblicati nei prossimi mesi.

Inoltre la nuova Legge di Bilancio ha autorizzato l’assunzione straordinaria di 750 risorse nel triennio 2021-2023, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste della legislazione vigente, per incrementare i servizi di soccorso pubblico, prevenzione degli incendi e lotta attiva agli incendi boschivi. Dunque, in totale, sono più di 1.140 le unità di personale da assumere.

Ecco in dettaglio tutti i concorsi Vigili del Fuoco previsti e i prossimi bandi in uscita.

750 VIGILI DEL FUOCO

Concorsi per n. 750 unità di personale da assumere nel ruolo iniziale di Vigile del Fuoco: i bandi di concorso Vigili del Fuoco usciranno tra il 2021 e il 2023.

84 ISPETTORI LOGISTICO GESTIONALI

Concorso pubblico per n. 84 Ispettori Logistico Gestionali.

42 ISPETTORI INFORMATICI

Concorso pubblico per n. 42 Ispettori Informatici.

20 ISPETTORI ANTINCENDI

Concorso pubblico per n. 20 Ispettori Antincendi.

198 OPERATORI

Bando per n. 198 Operatori: la selezione è già stata avviata e alcune unità sono già state assunte.

CONCORSI INTERNI

7 PRIMI DIRIGENTI

Concorsi straordinari interni per n. 5 Primi Dirigenti Logistico Gestionali, n. 1 Primo Dirigente Informatico e n. 1 Primo Dirigente per la Comunicazione in emergenza.

43 DIRETTORI

Concorsi straordinari interni per n. 25 Direttori, n. 15 Direttori Logistico Gestionali e n. 3 Direttori Informatici.