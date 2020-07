ISPETTORI LOGISTICO GESTIONALI

Concorso interno per Ispettori Logistico Gestionali: bando in uscita entro dicembre 2020.

7 PRIMI DIRIGENTI

Concorsi straordinari interni per n. 5 Primi Dirigenti Logistico Gestionali, n. 1 Primo Dirigente Informatico e n. 1 Primo Dirigente per la Comunicazione in emergenza: il bando uscirà presumibilmente entro il prossimo mese di novembre;

43 DIRETTORI

Concorsi straordinari interni per n. 25 Direttori, n. 15 Direttori Logistico Gestionali e n. 3 Direttori Informatici: la pubblicazione del bando è prevista entro il prossimo mese di dicembre.

Quando sono previste le assunzioni

In base al dl Rilancio i vincitori delle procedure concorsuali possono essere assunti entro il 31 dicembre 2021. Infatti, attraverso le procedure concorsuali saranno portate a termine le assunzioni autorizzate per l’anno 2020 dall’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Gli inserimenti, che devono garantire il turnover del personale in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi lo scorso anno, possono essere effettuati entro l’anno prossimo.

Come cambiano le procedure di selezione

Il dl Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) ha introdotto delle novità per le procedure di selezione dei Vigili del Fuoco. I concorsi indetti o da indirsi devono svolgersi in maniera semplificata, assicurando lo svolgimento di almeno una prova scritta e di una prova orale, se previste dai bandi. Le prove d’esame devono essere svolte con modalità decentrate, ossia presso sedi differenti per evitare assembramenti, e usando modalità telematiche di videoconferenza.

Tali misure, contenute negli articoli 258, 259 e 260 del provvedimento, hanno lo scopo di rispondere alla necessità di attuare le azioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Intendono inoltre garantire la funzionalità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, consentendo lo svolgimento di nuovi concorsi in sicurezza dal punto di vista sanitario.