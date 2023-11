di T.A.

Le avversità atmosferiche, la pioggia battente ed il forte vento di martedì 7 novembre che avevano investito per tutta la mattinata l’intero Molise occidentale hanno procurato più di qualche inconveniente alle cose, lasciando strascichi consistenti. All’indomani si è reso così necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di stanza a Venafro per rimuovere i potenziali pericoli. Uomini e mezzi di tale corpo son dovuti intervenire infatti lungo il trafficatissimo Viale San Nicandro, ingresso est di Venafro, per tagliare e portar via i rami pendenti di robinia, alberi che ornano su ambo i lati il predetto viale. Tali rami risultavano piegati dal forte vento ed erano di fatto pericolanti, con la possibilità di abbattersi sul traffico interregionale leggero e pesante in transito su detto Viale che é tratto urbano dell’85 Venafrana.