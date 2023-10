di Redazione

Il Movimento Consumatori Molise- Sportello Termoli-Ururi interviene con Donato Frate sulla notizia della prossima riapertura del centro iperbarico del Vietri. Infatti la notizia della imminente riapertura del centro iperbarico presso la struttura della Casa della Salute di Larino, rappresenta, finalmente, una buona notizia per la sanità Molisana e non solo. Come è noto è l’unico Centro Iperbarico del Molise, che seve, però, anche parte delle regioni limitrofe, e questa peculiarità vuol dire ridare importanza all’Ospedale di Larino e a Larino stessa. “E a questo punto” dice Frate – “ non posso esimermi dal ricordare le eccellenze che erano presenti nel Vietri e che attiravano utenza da tante altre regioni”, e rimarca anche come sa indispensabile un Presidio di Pronto Soccorso nello stesso Ospedale larinese, per allentare l’affanno sul San Timoteo di Termoli, soprattutto nel periodo della stagione estiva.