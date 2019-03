Ha 11 anni, gioca al golf da appena un anno, ma è già un campione: Giuseppe Morelli, giovanissimo golfista dello Zio Carlo Golf Club di Isernia, si è piazzato al 1° posto nella classifica a punteggio netto della 1° Tappa del Challenge Tour Under 12, giocatasi domenica scorsa presso il Circolo Archi di Claudio a Roma.

Una vittoria sensazionale, se si considera che il giovane golfista di Frosolone era opposto ad avversari provenienti da circoli di grandissimo prestigio ed antica storia golfistica: chi “mastica” di golf sa bene che nomi come Olgiata, Archi di Claudio, Golf Nazionale, Acquasanta, Castelgandolfo, Fioranello rappresentano l’elite e la storia del golf, non solo in Centro Italia, dotati di scuole e vivai giovanili di livello assoluto.

Eppure, in cima alla classifica c’era lui, timido e schivo fuori dal campo, ma deciso e concentrato come un professionista sul fairway. Ed il suo nome era associato al Circolo di Isernia: quello “Zio Carlo Golf Club” che nell’ambiente è ormai ben noto e rispettato, dal momento che la vittoria di Morelli non è che l’ultima di una serie di affermazioni importanti, anche in campo nazionale, dei golfisti isernini.

Per il piccolo golfista di Frosolone è stata anche un’affermazione di carattere: di norma, infatti, gli under 12 in gara vengono seguiti sul campo dai genitori; ma nel Challenge Tour le mamme e i papà sono relegati fra il pubblico ed i ragazzi sono seguiti solo dagli arbitri federali. E non potrebbe essere altrimenti, visto che questo è uno dei circuiti di gare ufficiali giovanili valide per il ranking nazionale. Collocarsi ai vertici del ranking significherebbe rientrare nel novero dei “giocatori di interesse federale”: il primo, piccolo passo verso il professionismo.

Ma Giuseppe Morelli, nonostante la sua giovanissima età, ha i piedi ben piantati a terra: si entusiasma solo per l’attesa delle prossime gare in giro per l’Italia, forte di una passione per il golf ed una grinta straordinarie, sapendo che ha ancora molto da lavorare e da imparare, anche se gli addetti ai lavori sono convinti che ci sarà ancora molto da dire su di lui.