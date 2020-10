Il sindaco Giacomo d’Apollonio e l’assessore all’istruzione Sonia De Toma rendono noto che, presso il Polo scolastico di via Umbria, edificio di pertinenza dell’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, sono state installate tre telecamere Mini Dome, ad alta definizione, a circuito chiuso.

«Si tratta d’una iniziativa in materia di sorveglianza degli edifici scolastici – ha dichiarato il sindaco d’Apollonio –. In tal senso, c’è un impegno costante e quotidiano da parte dell’amministrazione comunale, finalizzato alla sicurezza e alla tutela del patrimonio scolastico, anche per prevenire eventuali atti vandalici e per garantire sicurezza alle attività extrascolastiche che si svolgono all’esterno dei plessi» .

«Le misure adottate, le modalità di attivazione e le caratteristiche tecniche delle telecamere – ha aggiunto l’assessore De Toma – sono in linea con i principi previsti dalle norme sulla protezione dei dati personali, e conformi con quanto stabilito dal Garante nel provvedimento generale in materia di videosorveglianza».