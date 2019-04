L’annuncio arriva direttamente dal sindaco di Isernia Giacomo d’Apollonio. Sono in fase di ultimazione gli ultimi lavori di cablaggio della rete elettrica e questo significa che a breve verranno installate le prime telecamere dalla Siemens Spa, ditta che si è aggiudicata il bando.

Il progetto è volto a rendere più sicuro il capoluogo pentro, sia in termini di viabilità ma anche per quel che concerne i reati generici. Saranno 47 le telecamere che vigileranno sulla città di Isernia e che rientrano nel cosiddetto “Patto per la sicurezza” di cui si erano perse le tracce. Ora l’auspico e che le parole di d’Apollonio non rimangano solo un annuncio.