Dal proprio profilo facebook, la Consigliera di Parità Giuditta Lembo tuona contro il Presidente della Regione Molise Donato Toma.

“È stato sottoposto alla mia attenzione il video del Presidente della Regione Donato Toma in cui non si può non rimanere indignati per come un Presidente che ricopre un incarico istituzionale possa oltraggiare la dignità femminile con un atteggiamento sessista e misogino. È davvero vergognoso poi giustificarsi con la scusa che si é trattato di uno scherzo! Il frangente si presta poco allo scherzo poiché la donna a cui quel gestaccio è stato rivolto stava svolgendo il suo lavoro e lei presidente era in luogo pubblico in veste istituzionale.

Si vergogni Presidente e proprio oggi 8 marzo chieda umilmente scusa a tutte le donne.”