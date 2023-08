VICO FORO AUGUSTEO DI VENAFRO ILLUMINATO ANCHE DAI PRIVATI CHE SOTTOLINEANO LE CARENZE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

LA STORIA DEL VICO E LA SUA ATTUALITA’

Succede anche quanto segue a Venafro, stando alla segnalazione di privati cittadini pervenuta in redazione. Vico Foro Augusteo al rione Ciaraffella, tipica stradina del quartiere ad ovest dell’abitato impreziosito dalle acque del laghetto nel quale si specchia la Liberty ed arricchito dalle sorgenti idriche della città, è in buona parte illuminato dai privati che vi abitano ! “C’è nel vicolo anche la pubblica illuminazione -spiega un residente- ma è parziale e non tale da illuminare l’intero Foro Augusteo, strada dal nome altisonante ma relativamente accudita dal Comune. In effetti gran parte del vico è illuminato da noi che vi abitiamo ! Non credo sia una cosa giusta ed ammissibile !”. E le foto allegate confermano la fondatezza dell’esternazione del nostro, che sollecita l’installazione in loco di una pubblica illuminazione maggiormente efficiente e tale da rischiarare l’intera strada, senza che debbano provvedervi i privati. Qualche cenno storico su Foro Augusteo, oggi dal nome altisonante, ben tenuto, bello a vedersi, attraversato da tanti, ma un tempo … tutt’altra cosa ! Anche nella denominazione era diverso, la sua tenuta non era delle migliori, all’interno vi prevaleva il buio mancandovi del tutto l’illuminazione pubblica e i fanciulli dei decenni andati nell’attraversarlo correvano a perdifiato, impauriti ! Solo quando arrivavano all’uscita all’altro capo, tiravano un grosso respiro di sollievo, finalmente rinfrancati ! Oggi, come scritto, la situazione è tutt’altra. Coloro che abitano e vivono all’interno di Foro Augusteo l’hanno abbellito con verde ed altro, lo tengono in perfetto stato, assolutamente pulito e in ordine, tanto che è un piacere attraversarlo. Persiste però – tant’è la giusta segnalazione del residente – la carenza della pubblica illuminazione, dal che l’urgenza dell’intervento pubblico per rischiarare al 100% Foro Augusteo, esaltandone bellezza ed accoglienza.

T.A.