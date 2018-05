I corsi di laurea in Scienze Politiche dell’Università degli Studi del Molise si dissociano dalle affermazioni del Comandante Alfa – in occasione della conferenza tenuta mercoledì 23 maggio in ateneo, sul tema “Missioni di pace in contesti internazionali” – in merito alle vicende del G8 di Genova del 2001.

I presidenti del corso di laurea triennale e magistrale ribadiscono ciò che è stato ricordato con veemenza da alcuni docenti, studenti e giornalisti che hanno animato il contraddittorio in aula: quanto avvenuto alla Diaz e alla caserma Bolzaneto è stato accertato con una sentenza passata in giudicato della suprema Corte e con un pronunciamento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che ha, tra l’altro, qualificato senza mezzi termini l’azione degli agenti delle forze dell’ordine come “tortura”.