Ad annunciarlo è Gianfranco Vitagliano con un post su Facebook

“Pochi istanti fa, la Corte di Cassazione, chiudendo definitivamente la vicenda giudiziaria riguardante lo Zuccherificio del Molise, ha assolto perché il fatto non sussiste me e Michele Iorio. Viene così cancellata una improvvida e, alla luce dei fatti, ingiusta sentenza di secondo grado, emessa in piena campagna elettorale. Sono felice e soddisfatto per me e, soprattutto, per Michele, al quale la suprema magistratura ha restituito il seggio che il popolo molisano democraticamente gli aveva assegnato”.