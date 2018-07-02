I tifosi della Curva nord Campobasso prendono posizione sulle vicende che stanno attanagliando la squadra in questi giorni.
“CONSIDERATE LE VICENDE CHE SI STANNO ATTRAVERSANDO IN QUESTI GIORNI IN MERITO ALLA SITUAZIONE SOCIETARIA DEL CAMPOBASSO CALCIO, FACCIAMO UN PO’ DI CHIAREZZA. L’EX PRESIDENTE DE LUCIA HA ESPRESSO L’INTENZIONE DI ABBANDONARE LA DIRIGENZA DELLA SOCIETÀ, DICHIARANDO DI VOLER CEDERE A TITOLO GRATUITO IL 55% DELLA STESSA AL SINDACO DELLA CITTÀ O ALL’ASSOCIAZIONE “NOI SIAMO IL CAMPOBASSO”.
TRA LE MOTIVAZIONI PRINCIPALI DELLA RESA DEI DE LUCIA CI SAREBBE LA MANCANZA DI COLLABORAZIONE DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI LOCALI E I MANCATI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PROMESSI DALLE ISTITUZIONI.
DETTO CIÒ, LA “CURVA NORD CAMPOBASSO” FACENDOSI PORTAVOCE DELLA CITTÀ, RICORDA LA GLORIOSA SERIE B E LA STELLARE SERIE C E AFFERMA SENZA DUBBIO CHE TALI SONO LE CATEGORIE IN CUI DOVREMMO MILITARE.
PER TALE MOTIVO, CHIEDIAMO FERMAMENTE E A GRAN VOCE CHE IL COMUNE DI CAMPOBASSO SI FACCIA CARICO DELLA QUOTA CONCESSA DALL’EX DIRIGENZA E FACCIA DA GARANTE NELL’AFFIDARE LA SOCIETÀ A PERSONE LE CUI AZIONI NON DEBBANO PIÙ MACCHIARE I GLORIOSI COLORI ROSSOBLÙ”.
CN CB