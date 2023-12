di T.A.

Il 9 dicembre 2023, ad Agnone, in occasione della ‘Ndocciata, la presentazione della Guida di Repubblica dedicata al territorio che abbraccia 33 comuni tra cui Agnone, Frosolone e Trivento. Tra i protagonisti, ci sarà la scrittrice Chiara Gamberale.

Da “Strategia Nazionale Aree Interne – Alto Medio Sannio” perviene quanto segue : “Un grande e coinvolgente racconto per scoprire e vivere il territorio dell’Alto Medio Sannio, che abbraccia i centri di Agnone, Frosolone, Trivento e di 33 comuni del Molise, dai 300 mt di panorami sinuosi disegnati dal fiume Trigno fino ai 1730 metri del Monte Campo. È racchiuso per la prima volta nella Guida di Repubblica “Viaggio in Molise: Alto e Medio Sannio”, un nuovo volume con il quale il visitatore potrà immergersi, a passo lento e con curiosità, tra borghi e paesi incastonati tra le rocce, gioielli di storia, di arti, di cultura, di artigianato ed enogastronomia. Sarà presentato il 9 dicembre 2023 alle ore 10:30 negli spazi dell’aula consiliare di Palazzo San Francesco di Agnone, in occasione della ‘Ndocciata. La spettacolare sfilata di fuoco è impressa nell’immagine di copertina della guida, realizzata da Repubblica in collaborazione con la SNAI Alto Medio Sannio – Strategia Nazionale Aree Interne, di cui il Comune di Agnone, candidata a Capitale Italiana della Cultura 2026, è capofila. Al suo interno, 68 consigli sulle tavole imperdibili, 23 dimore dove prolungare la sosta sul territorio, 95 luoghi del gusto in cui trovare golosi souvenir e un focus su 26 caseifici e i loro formaggi di eccellenza. Le tipicità dell’enogastronomia sono approfondite prima di arrivare ad artigiani e feste di piazza, volti legati al territorio, soprattutto quelli che rappresentano mestieri antichi, e al contempo moderni, proiettandoli nel futuro. All’evento di presentazione della Guida ad Agnone, ci saranno ospiti speciali: la scrittrice Chiara Gamberale, dalle origini agnonesi ed una delle voci che apre il volume, l’archeologo Adriano La Regina, le cui scoperte hanno reso importante il Santuario Italico di Pietrabbondante, il direttore di “Le Guide di Repubblica” Giuseppe Cerasa, il sindaco di Agnone e presidente della Provincia di Isernia Daniele Saia, il coordinatore della SNAI Alto Medio Sannio Mario Di Lorenzo. Un’occasione per conoscere in anteprima i contenuti della Guida, che racconta tutto il bello e tutto il buono del territorio, con un importante focus sulla natura e sulla Riserva della Biosfera UNESCO Alto Molise e sui percorsi a piedi che ricalcano i percorsi dei Tratturi un tempo utilizzati dai pastori per la Transumanza verso i pascoli pugliesi. «Tra gli obiettivi più coraggiosi della SNAI – spiega il sindaco Daniele Saia – c’è l’intento di frenare lo spopolamento agendo sulla creazione e il miglioramento dei servizi essenziali, ma anche di stimolare lo sviluppo economico e dunque dare supporto alle attività turistiche per far nascere nuove idee, creare nuove economie, rafforzare la rete degli operatori locali, affinché condividano una visione unica del territorio e ne facciano tesoro per attrarre visitatori e nuovi abitanti. Il progetto di turismo integrato Alto Medio Sannio Card, la carta turistica che consente di ricevere sconti e vantaggi per visitare i luoghi della cultura, della natura e dell’enogastronomia, ha anche queste finalità. Nella Guida dedicata all’Alto Medio Sannio sono racchiuse tutte le realtà che immaginiamo impegnate in questa visione, all’insegna di un turismo esperienziale che guardi al futuro». Ed ancora: “La mission della Guida – sottolinea il direttore delle Guide di Repubblica Giuseppe Cerasa – è condurre per mano i visitatori all’esplorazione di un territorio che va vissuto appieno al di là di stereotipi che non reggono più al passare delle stagioni. Anche perché, se proprio ci vogliamo far caso il Molise, o meglio l’Alto Molise e questa ampia porzione del Sannio, riescono a difendere il flusso delle stagioni come pochi altri territori. L’inverno con i monti innevati, la primavera con i campi in fiore, l’estate con la scoperta delle mille suggestioni nascoste in ogni angolo di questi borghi che soltanto una attenta esplorazione può mostrare nella loro splendida interezza. E poi l’autunno con i suoi colori pastellati, con le delizie dei suoi prodotti e sempre con quel sorriso di un popolo nato per stupire». La Guida di Repubblica “Viaggio in Molise: Alto e Medio Sannio” sarà disponibile in edicola (12,00 euro più il prezzo del quotidiano) e online sul sito: Ilmioabbonamento.it a partire dall’8 dicembre e subito dopo in libreria e online su Amazon e Ibs”.