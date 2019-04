Il 6 e il 7 aprile, sarà a Isernia una delegazione di circa 200 rappresentanti della Federazione Schutzen del Welschtirol, con sede a Mezzocorona (Tn), organizzatrice dell’evento rievocativo «Viaggio della Memoria» che intende ricordare i reduci trentini internati a Isernia nel 1918-1919, subito dopo la prima guerra mondiale.

Il programma prevede, sabato 6 aprile, con inizio alle ore 16, un convegno di studi che si terrà nell’auditorium del Seminario vescovile, in via Mazzini, al quale interverrà anche il sindaco di Isernia Giacomo d’Apollonio. Parteciperà, inoltre, Luciana Palla, autrice del libro “Reduci trentini prigionieri ad Isernia”. Al termine del convegno, ci sarà un concerto della banda cittadina di Madonna di Tirano (So).

Domenica 7 aprile, alle ore 9:30, raduno degli Schutzen in piazza X Settembre e deposizione di due corone d’alloro, la prima presso il monumento alle vittime del bombardamento del X Settembre e la seconda nella chiesa di Santa Chiara.

Alle ore 10:30, il vescovo Camillo Cibotti officerà una messa in cattedrale, alla presenza degli ospiti trentini. Al termine della funzione religiosa, un corteo si dirigerà verso la chiesa di San Francesco, dove sarà depositata una terza corona di alloro. Infine, il corteo giungerà a Santa Maria delle Monache dove verrà scoperta un lapide a ricordo degli internati sudtirolesi in Isernia.