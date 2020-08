Proseguono i preparativi in vista della partenza programmata per la seconda metà di settembre. Come potete vedere dalla bella immagine trovata in rete e qui riportata, sono diversi i tratturi che attraversano il Molise, una fitta rete di potenziali cammini che permetterebbe di visitare tutta la piccola regione.

Abbiamo deciso, valutando sia la lunghezza, la fattibilità che i borghi attraversati, di percorrere il Regio Tratturo Castel di Sangro – Lucera, con partenza quindi in Abruzzo ed arrivo in Puglia.

Stiamo ancora pianificando le tappe e studiando il percorso, soprattutto perchè stiamo prendendo contatti con alcune associazioni locali che, proprio su questo tratturo, hanno “ideato” da pochi anni un vero e proprio cammino.

Ovviamente andremo alla ricerca di storie da ascoltare, voci dell’antica pratica della transumanza o di racconti per scoprire quella che viene definita la “Regione che non esiste”.