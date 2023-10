Diverse le persone che sono state costrette a trascorrere la notte a Roma

ROMA/VENAFRO. Prima il treno che non parte e poi lo sciopero dei mezzi: nuova odissea, l’ennesima, per i pendolari molisani. A raccontarla è, ancora una volta, la pagina Facebook ‘Il binario 20 bis’.

Ieri sera “i passeggeri del regionale Roma Termini – Venafro delle 20.35 – si legge nel post – sono rimasti per una decina di minuti a bordo del treno, fermi sul binario prima della partenza, per poi essere invitati a scendere per motivi non precisati e spinti ad andare a prendere il bus sostitutivo fuori dalla stazione. Sono arrivati fuori dalla stazione poco dopo le 21 e non hanno trovato nessun pullman e sapete perché? Perché alle 21 è scattato lo sciopero”.

Alla fine la maggior parte dei passeggeri ha trascorso la notte a Roma, riuscendo a tornare a casa solo questa mattina.

