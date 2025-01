di Redazione

Il Consiglio regionale nella seduta di questa mattina ha approvato all’unanimità una mozione, a firma dei Consiglieri Greco e Primiani, avente ad oggetto: Mozione di impegno per l’apertura parziale al transito del Viadotto Sente-Longo durante i lavori di messa in sicurezza. L’atto di indirizzo è stato presentato all’Aula dal primo firmatario Consigliere Greco, sono seguiti gli interventi per dichiarazione di voto dei Consiglieri Salvatore, Pallante e per la Giunta dell’Assessore Marone. In particolare, con la mozione approvata, il Consiglio regionale impegna il Presidente della Regione a: