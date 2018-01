Il presidente della Regione Molise, Paolo di Laura Frattura ha incontrato questa mattina a Palazzo Vitale, insieme al presidente della Provincia di Campobasso, Antonio Battista, i sindaci Nicola Travaglini ed Egidio Riccioni e altri amministratori locali dei Comuni di Montenero di Bisaccia e Mafalda che chiedevano interventi urgenti alla viabilità locale dell’area medio Trigno.

Al termine del confronto il presidente Frattura ha annunciato che per le strade in questione, le Provinciali 163 e 78, si procederà nei prossimi giorni alla firma del disciplinare di concessione e che conseguentemente i lavori per la sistemazione delle arterie saranno appaltati prima della prossima estate. Si tratta di interventi per oltre due milioni di euro garantiti da fondi rientranti nel Patto per il Molise.

Conseguentemente i rappresentanti dei due Comuni, esprimendo soddisfazione per l’esito dell’incontro, hanno sospeso la protesta dei ‘Cento trattori’ che era stata annunciata nei giorni scorsi per denunciare i gravi problemi alla viabilità locali.

“Da mesi c’era la copertura finanziaria con un documento firmato con il Governo – ha evidenziato il presidente Frattura – e nella scorsa primavera avevamo già definito le priorità con i territori. Purtroppo questioni burocratiche hanno causato un rallentamento dell’iter e quindi le proteste delle comunità locali che chiedevano tempi certi per gli interventi. Oggi a loro diamo una risposta chiara garantendo i lavori di sistemazione delle strade Provinciali in questione”.