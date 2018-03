«Ancora una buona notizia per la nostra comunità e per l’intero comprensorio: la Giunta regionale, accogliendo le nostre sollecitazioni, ha finanziato gli interventi necessari per migliorare un tratto stradale importante che collega Capracotta alla Fondo Valle del Sangro.

Nelle scorse settimane, commentando positivamente i finanziamenti ottenuti per il miglioramento delle strade provinciali per Agnone e Staffoli, avevamo detto che non era più rinviabile il collegamento di Capracotta a quella importante arteria stradale». Così Candido Paglione, sindaco di Capracotta, rilancia la notizia diramata nelle scorse ora da via Genova in merito ai finanziamenti inseriti all’interno dell’ultima delibera CIPE.

«Inutile dire – sottolinea il sindaco – che si tratta di un intervento indispensabile, dopo che la scorsa settimana sono stati ufficialmente consegnati i lavori per il completamento della stessa Fondo Valle del Sangro, attesi da decenni. In questo modo – fa notare Paglione – possiamo collegare l’alto Molise alla A14 e raggiungere più facilmente l’importante area produttiva (il PIP) di Castel del Giudice.

Per questo – prosegue – ringrazio il presidente Frattura e il governo regionale. È sintomo di sensibilità e di attenzione verso quello che in fondo è il comune simbolo della montagna e delle aree interne molisane.

Questo intervento – dice ancora il sindaco – ci consente di guardare al futuro con maggiore serenità, anche perché assicura e rende più effettivo quel diritto alla mobilità di cui tutti i cittadini devono poter godere appieno. Il tratto interessato – fa notare in conclusione Paglione – è peraltro il più “sicuro” in termini meteorologici, perché meno esposto e, quindi, più riparato dalle bufere di neve».