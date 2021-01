Su proposta del presidente Toma, la Giunta regionale ha approvato una deliberazione con la quale le risorse assegnate alla Regione Molise dalla Legge 145/2018 per l’anno 2021, pari a € 1.292.234,21, sono state destinate interamente ai Comuni per la manutenzione delle cosiddette “strade di bonifica”, precedentemente gestite dalle Comunità montane e oggi in capo ai Comuni sui cui territori ricadono.

Tali strade, che costituiscono importanti e, a volte, unici collegamenti interni per le aree montane, sono state negli anni abbandonate a se stesse in assenza di risorse finanziarie adeguate alla loro manutenzione e, in più circostanze, i sindaci hanno segnalato, anche per il tramite del commissario liquidatore delle Comunità montane Matese e Fortore, il preoccupante stato manutentivo, intervenendo, talvolta, con ordinanze di chiusura delle stesse.

Questi i Comuni interessati e i relativi importi per gli interventi: Campodipietra, tratto stradale Gildone–Tappino(tratto Campodipietra), € 700.000,00; Guardiaregia, ex di Penta, € 220.000,00; Tufara, Piana di Mare, € 231.095,08; Macchia Valfortore, Foreste, € 141.139,13.