di T.A.

“Si può scrivere del buio serale e notturno su Via Quinto Vibio, dove risiediamo decine di famiglie ed unica strada che porta al “Verlasce” di Venafro, l’antico anfiteatro sempre inaccessibile in attesa del completamento dell’intervento di risanamento e ristrutturazione ?”. Così con istanza in redazione i residenti della predetta strada urbana venafrana, sud dell’abitato e che dalla chiesetta di San Donato -da anni chiusa e senza celebrazioni religiose all’interno- porta appunto allo storico “Verlasce” cittadino, negli ultimi decenni rimessa di animali e attrezzature per il lavoro dei campi prima della sua chiusura per avviarne il recupero strutturale. In effetti il buio serale e notturno in Via Quinto Vibio, come mostrano le foto pervenute, è totale ed assoluto, il che incide anche sugli spostamenti dei residenti e la stessa sicurezza della zona. In ragione di tanto è senz’altro da condividere la sollecitazione di quanti vivono in zona, riportandovi luce, luminosità e sicurezza.