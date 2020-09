La Giunta regionale del Molise, nella seduta di ieri sera, ha provveduto ad approvare, tra le altre proposte di delibera iscritte all’ordine del giorno, le Linee guida in merito all’applicazione di quanto disposto in capo alle aziende di Trasporto locale relativamente al rimborso dei titoli di viaggio non fruiti a causa dell’emergenza Covid-19.

Approvati, poi, con riferimento al Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 – “Codice del Terzo settore”, atti di indirizzo anni 2019-2020 e risorse aggiuntive Covid 2020 – sia il Piano operativo regionale, sia l’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti da parte delle organizzazioni di volontariato (OdV), delle associazioni di promozione sociale (APS), iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, e delle Fondazioni del Terzo settore, iscritte nell’anagrafe delle Onlus.

Via libera, infine, all’Avviso rivolto ai Comuni molisani per il finanziamento e l’attivazione di Servizi educativi per la prima infanzia, in attuazione della legge regionale 6 maggio 2014, n.13 “Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali”, anno educativo 2020-2021.