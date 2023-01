La giuste osservazioni dei residenti al buio, che chiedono diversa illuminazione pubblica in strada per maggiore sicurezza e tranquillità

VenafroC’è a Venafro una strada centrale, Via Falca, che dal rione Ciaraffella e dalla storica fonte popolare de “Le Quattro Cannelle” immette sulla Colonia Giulia poco prima dell’ ”ex” Rosario, ospedale da definirsi purtroppo tale essendo ridotto all’osso come servizi e prestazioni. L’ arteria, tornando a Via Falca, presenta un’anomalia evidentissima, sotto gli occhi di tutti da sempre, ma che nessuno si adopera per risolvere. E’ lunga, via Falca, all’incirca 500 metri ma ha un contrasto stridentissimo lungo il suo percorso : è magnificamente inondata di decine di punti/luce della pubblica illuminazione sul lato est, ossia dalle Quattro Cannelle e sino a metà percorso.

Subito dopo però piomba nel buio più assoluto data la presenza di appena due/tre punti luce (oltretutto vecchio “stampo”e quindi dalla luminosità contenuta) sugli altri due/trecento metri di strada ! Cioè pubblica illuminazione a josa, a go/go, bella e tale da rischiarare alla perfezione“Quattro Cannelle” ed abitazioni nelle vicinanze, ma dopo la prima curva centrale e sino all’immissione sulla Colonia Giulia appena due/tre “lucette” in alto a rischiarare niente e nessuno! Cioè 50 punti luce all’incirca (non li abbiamo contati …) lungo i primi 250 metri della strada ed appena 3 punti luce nei restanti 250 metri della stessa strada ! Sull’anomalia, si preferisce dare spazio e voce ai residenti : ” Via Falca è strada centrale di Venafro -affermano quanti vi abitano- che collega i quartieri dell’ovest della città, ossia la Starza con Ciaraffella, Porta Nova ed altri. Vi è alta densità abitativa lungo il suo percorso, vi insiste l’omonimo rione della Falca, vi sono attività commerciali e professionali, ma c’è l’impossibile anomalia della pubblica illuminazione praticamente a metà. Ad est tantissima luminosità in strada, ad ovest prevale il buio ed anche tantissimo ! Chiediamo senz’altro che s’intervenga a rimediare, installando la dovuta illuminazione pubblica anche sul lato occidentale di Via Falca, rischiarandola in toto. La richiesta finalizzata ad una maggiore sicurezza e tranquillità di tutti i residenti di Via Falca, in quanto il buio può favorire cose e personaggi spiacevoli”. Richiesta sacrosanta, pensiamo, dal che l’opportunità di darvi seguito.