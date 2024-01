di T.A.

Una gran bella “vetrina” nazionale per il giovane talento della musica leggera italiana, il batterista Michele Avella. Componente del team musicale di Bobby Solo, assieme al cantante e a colleghi musicisti è stato ospite di Mara Venier a “Domenica In”, esibendosi con la passione della sua vita : la batteria. Nativo del Casertano e da anni residente a Venafro con la famiglia, nella trasmissione pomeridiana di Rai 1 l’Avella si è fatto apprezzare per la propria professionalità, accompagnando alla batteria Bobby Solo in alcuni dei suoi brani più celebri come “Quando Quando Quando”, “Una lacrima sul viso” ed altri ancora, e riscuotendo i fragorosi applausi del pubblico presente in studio nonché i rallegramenti dello stesso Bobby Solo, l’ “ Elvis Presley” italiano. Di Michele Avella si ricorda la sua bella partecipazione ad un saggio scolastico del figlio, alunno della scuola media statale di Venafro. Nella circostanza il ragazzo suonò ovviamente la batteria e papà Michele dalla sala lo guidò con gli occhi, applaudendolo alla fine per la positiva esibizione didattica assieme a tutti gli atri genitori presenti.