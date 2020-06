Sindaco di Sessano del Molise Pino Venditti si dissocia dalla nota di Nola del M5S. “Mai contattato da nessuno sulla questione dei veterinari precari”.

“Personalmente non sono stato mai contattato dal consigliere regionale Nola dei 5 Stelle, è non ho mai chiesto di fare nessun intervento, anche perché il Movimento è stato interessato del problema ambientale della mia zona industriale, non trovando mai nessun riscontro. L’unico che devo ancora ringraziare è il parlamentare Marcello Gemmato di Fratelli d’Italia per aver fatto tre interrogazioni, riguardo al problema tuttora presente nel mio Comune, una è stata discussa lo scorso 27 maggio.