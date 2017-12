Questa sera, sabato 23 dicembre alle ore 18.00, il Metropolita del Molise S.E. Mons. GianCarlo Maria Bregantini Arcivescovo di Campobasso-Bojano, nell’Antica Cattedrale di Bojano, presiede l’eucaristia pregando per il mondo del lavoro, per la Gam e le aziende dell’area matesina rivolgendo un saluto benedicente ai bojanesi d’oltreoceano e ai molisani nel mondo in diretta online.

Segui la diretta sul sito streaming sul sito: www.lalucechecercavi.net