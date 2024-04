di Redazione

Domenica 14 aprile 2024, a Roma il convegno, organizzato dalla Futuria, dedicato all’intelligenza artificiale (IA) con un focus sulla presentazione del metodo O.S.A. (Obiettivo, Strategia ed Azione) proposto dal Sen. Manuel Vescovi.

L’evento, introdotto dall’Avv. Emanuela Fancelli, ha messo in luce le sfumature tra le preoccupazioni futuristiche riguardo all’IA e la sua applicazione concreta nella società attuale. L’Avvocato ha sfatato il mito dell’IA come minaccia, sostenendo che molti dei timori sono alimentati da visioni distorte, più simili a scenari fantascientifici che a realtà tangibili, sottolineando nel contempo l’importanza di un approccio alla tecnologia che sia equilibrato e razionale per poterne sfruttare appieno i vantaggi.

Il Sen. Vescovi, nell’ambito dell’illustrazione del metodo O.S.A. , come metodo di approccio e gestione della vita, ha posto l’accento sull’importanza di sviluppare strategie adeguate nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, evidenziando come sia fondamentale definire questi obiettivi secondo i propri valori cardine. Sul punto, l’On. Vescovi ha ribadito, come in altre occasioni, l’importanza di non negoziare i propri valori, palesando l’importanza da lui attribuita alla coerenza ed al rispetto per la parola data.

Riccardo Vieri, Presidente Futurix Lab, esperto in tecnologia e innovazione, ha offerto un’analisi più tecnica, presentando esempi concreti di come l’IA viene applicata attualmente e dimostrando come la tecnologia possa essere utilizzata in modo innovativo per risolvere problemi reali, aumentare l’efficienza e promuovere la crescita in vari ambiti economici e sociali.

E’ seguito l’intervento di Luana Sicari che ha evidenziato i vantaggi dell’IA nella vita di tutti i giorni essendo innegabile il ruolo centrale che la tecnologia ha nel nostro quotidiano. Domenica 14 aprile è sicuramente stato fatto un passo avanti nella comprensione di un tema tanto attuale quanto controverso.

