di Redazione

Bene ha fatto la Filctem-Cgil a non firmare i licenziamenti. In onda la solita replica: si minacciano grossi tagli, si fanno trattative e si arriva a “soli pochi esuberi inevitabili”.

Di seguito il comunicato stampa congiunto del Coordinamento Sinistre d’opposizione (PCI, PCL, PMLI, PC) che fa il punto sugli ultimi sviluppi relativi ai licenziamenti in corso presso la Vibac di Termoli.

” Si è risolta pochi giorni fa, presso la sede del consiglio regionale a Campobasso, l’ennesima vertenza relativa ai licenziamenti dello stabilimento termolese della multinazionale Vibac. L’esito? Scontato, decine di lavoratori mandati a casa! Quello che colpisce, tuttavia, è il ciclico riproporsi del modus operandi dell’azienda piemontese che opera in Molise dal 1990. Da due decadi, infatti, si registra sempre la stessa situazione: “il mercato è in crisi, non reggiamo i costi, dovete andare a casa”, dice l’azienda! Si minacciano tagli enormi nel personale, si intascano finanziamenti pubblici, si fa vedere che si tratta e poi tutto si risolve con “solo pochi licenziamenti”, facendo pure bella figura agli occhi di chi vuol abboccare a tali pantomime! Ma tali giochetti, che tanto caro costano agli operai, ormai non incantano più nessuno! Che questo sarebbe stato l’esito finale, lo si era capito dall’estate scorsa con l’apertura della “crisi”: azienda che tratta con sindacati e istituzioni, seri rischi per oltre cento lavoratori, tavoli e controtavoli, attivazione della cassa integrazione per sei mesi e ora, dopo “estenuanti trattative”, a dire addio al posto di lavoro saranno “solo” 43 persone! Ma ci rendiamo conto che dietro quel numero ci sono lavoratori, le loro famiglie, tante storie di piccole e grandi sacrifici per tirare avanti? Ed ora che ne sarà di loro? Perché in questi mesi le parti coinvolte non hanno presentato un progetto di rilancio industriale o capire come trovare nuovi sbocchi per mantenere i livelli di occupazione? Per non dire poi dei soliti giochi di supporto, prassi comune nel capitalismo italiano, di fermare la produzione ora a Termoli, ora a Viggiano o a L’Aquila per cercare di scucire fondi pubblici (che poi, bene o male, arrivano sempre, e cosa ne vien fatto? Un po’ di cassa integrazione, qualche taglio al personale e la giostra riparte!). Ma si può andare avanti così? I nostri partiti, esprimendo vicinanza e solidarietà ai 43 licenziati e condividendo la scelta della Filctem-Cgil di non firmare l’accordo, ribadiscono: per difendere il lavoro in Molise è necessaria una presa di coscienza delle lavoratrici e dei lavoratori, legare le lotte operaie sulle e dalle questioni locali fino alle rivendicazioni più generali, a partire dalla nazionalizzazione senza indennizzo e sotto il controllo operaio, delle aziende che licenziano.“