Le Organizzazioni sindacali sollecitano un incontro urgente con il Prefetto di Isernia, per approfondire le questioni non risolte della ex Unilever di Pozzilli. Lo fanno attraverso una nota congiunta indirizzata anche alla Regione e ai Sindaci dei comuni dove risiedono lavoratori ex Unilever.

“Le scriventi OO.SS. FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL,UILTEC-UIL e FIALC-Cisal congiuntamente

alla RSA di stabilimento P2P/Unilever di Pozzilli, premettono che:

– lo stabilimento dell’ex Unilever di Pozzilli è interessato da un contratto di sviluppo per

riconversione industriale, presentato dalla società P2P, che darà continuità occupazionale a tutti i lavoratori dell’Unilever;

– da più di due anni il contratto di sviluppo per riconversione è fermo in attesa della determina, da parte di INVITALIA, per la concessione dei fondi che permetteranno l’avvio degli investimenti e quindi delle attività produttive della società P2P;

– i lavoratori dell’Unilever di Pozzilli, nell’attesa della partenza della riconversione industriale

sono in cassa integrazione dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024;

– il giorno 06 febbraio 2024, su richiesta sindacale, si è tenuto un incontro tra OO.SS. e l’Assessore alle Attività Produttive Di Lucente Andrea al fine di sollecitare un incontro, presso il MIMIT, con INVITALIA e le società interessate al contratto di sviluppo per conoscere i motivi del ritardo della delibera da parte di INVITALIA;

– il giorno 07 febbraio 2024, l’Assessore Di Lucente ha inviato al MIMIT una richiesta di incontro, che si allega alla presente, per ottenere informazioni sulla chiusura e definizione della delibera da parte di INVITALIA relativa al contratto di sviluppo per la società P2P;

– il giorno 23 febbraio 2024 le OO.SS. nazionali ha fatto richiesta al MIMIT per la verifica dello stato di avanzamento e realizzazione del progetto industriale dell’azienda P2P;

– i lavoratori della Regione Molise meritano di ricevere le stesse attenzioni e risposte da parte delle istituzioni governative nazionali così come avviene normalmente per le altre regioni d’Italia.

Per tutto quanto riportato in premessa, chiedono un incontro urgente con il Prefetto, quale organo di Governo sul territorio, per approfondire le questioni non risolte e sollecitare al MIMIT le richieste del giorno 07 febbraio 2024 inviata dall’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Molise e del giorno 23 febbraio 2024 inviata dalle OO.SS. nazionali.