Il sindacalista della Femca Cisl muove nuove accuse contro la Regione Molise per la gestione della vicenda dei 39 lavoratori di Officine tessili italiane. Continuano le scintille a suon di dichiarazioni al veleno tra l’assessore allo Sviluppo economico ed il sindacalista della Cisl, in merito alla vertenza Oti.

“L’assessore Veneziale – scrive in una nota Di Trocchio – dimostra di avere la coda di paglia e si candida di diritto all’elezione per la propaganda della disinformazione. Si fa presente e si puntualizza che i due appuntamenti in Regione citati rappresentavano un atto ufficiale previsto dalla legge 223 per i licenziamenti collettivi e non erano frutto di una sua iniziativa.

Per quel che concerne gli incontri presso il tribunale, l’assessore o è vittima di un’amnesia o lo scrivente era trasparente, poiché in uno di essi le uniche proposte sono pervenute dal presidente del tribunale e, sempre nella predetta circostanza, rispetto alle iniziative del presidente l’assessore si riservava di approfondire i temi trattati.

Nel secondo round – continua la nota – Veneziale adduceva una serie di ‘no’ che di fatto smorzavano ogni velleità, ma null’altra proposta arrivava da chi dovrebbe rappresentare gli elettori molisani, oltre che un assessorato fondamentale in questa fase delicata di contrattura occupazionale.

Se l’assessore denuncia l’assenza dello scrivente nel momento del bisogno, come mai ho ricevuto recentemente una sua chiamata telefonica per ricevere aggiornamenti sulla spinosa situazione dei lavoratori della Oti. Evidentemente era più assente di chi a detta sua era assente”.

Di qui la conclusione. “Chiudo nel precisare che i lavoratori non hanno scavalcato lo scrivente, perché non tutelati dal medesimo, ma è stato lo scrivente stesso, preso atto del silenzio assordante proveniente dal suo ufficio, a suggerire ai lavoratori di contattarlo personalmente dato il trascorrere delle lancette e l’incancrenirsi della vertenza. Suggerisco all’assessore di preparare l’arrosto anziché diffondere fumo”.