La FAI-CISL Abruzzo Molise, la FLAI-CGIL Molise e la UILA-UIL Molise sollecitano un incontro in tempi brevi con il governatore Toma e con l’assessore Cavaliere per risolvere la vertenza degli operai forestali.

In una nota inviata alla Regione scrivono

“In riferimento alla nostra richiesta di incontro del 31/01/2019, e del sollecito del 07/02/2019 non avendo ricevuto riscontro, le scriventi OO.SS. sollecitano in tempi brevi un incontro tra le parti in indirizzo al fine di entrare nel merito delle questioni attinenti al settore, ed in particolare per quanto riguarda la ripresa dell’attività dei cantieri forestali in tempi brevi, garanzia delle 151 giornate lavorative nonché la certezza delle risorse destinate all’incendio boschivo. In assenza di immediato riscontro, nostro malgrado, vi comunichiamo che in occasione del prossimo Consiglio Regionale sarà attivato un presidio di protesta dei lavoratori forestali nei pressi del Consiglio Regionale in Via IV Novembre – Campobasso”.