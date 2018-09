In relazione alle notizie riportate dagli organi di informazione sulla conferenza stampa tenuta da Pasquale Guarracino e Daniele Capuano, nel corso della quale i due sindacalisti si sarebbero lamentati circa l’assenza del presidente Toma e dell’assessore Mazzuto alla riunione convocata mercoledì mattina presso la sede dell’Assessorato regionale al lavoro sulla vertenza dei lavoratori della Molisedea Srl, si precisa quanto segue.

Il Dipartimento III della Regione Molise ha provveduto a convocare un Tavolo di gestione della crisi aziendale invitando l’azienda, le Organizzazioni sindacali, le RSA aziendali, l’Ispettorato territoriale del Lavoro e il Settore Politiche del Lavoro della Provincia di Campobasso per un esame congiunto concernente la procedura di mobilità.

Dunque, una riunione prettamente tecnica, dove, come vuole la norma, presidente e assessore non vengono convocati. Prima di parlare di “gesto vergognoso da parte delle istituzioni”, così come riportato dai media, bene avrebbero fatto i due sindacalisti a documentarsi, appurando la correttezza dell’operato della Regione Molise. Il presidente Toma e l’assessore Mazzuto stanno seguendo con grande attenzione la vicenda nel rispetto del ruolo istituzionale che ricoprono e nell’interesse dei lavoratori di Molisedea.