Sarà lui o non sarà lui il candidato presidente della regione Molise per la coalizione di Cd?

Stiamo parlando di Luca Brunese, rettore dell’Università degli Studi del Molise.

Fino ad ora non ha né confermato ma nemmeno smentito, il che fa pensare che stia valutando seriamente la proposta ricevuta.

Con il passare dei giorni le pressioni sul rettore Brunese, da parte del sen.Lotito commissario regionale di Fi, si fanno sempre più insistenti.

Anche i rumors intorno a questa candidatura si moltiplicano.



Tra i più intriganti, c’è quello che se mai Brunese dovesse accettare la candidatura a presidente della regione e vincere le elezioni del 25 e 26 giugno, l’attuale direttore generale dell’Unimol: Valerio Barbieri, suo braccio destro e sinistro, lo seguirebbe a palazzo Vitale, per ricoprire il doppio ruolo di capo di Gabinetto e segretario della Giunta. Il posto che per 10 anni è stato occupato dalla plenipotenziaria Mogavero. Sarebbe un avvicendamento tra conterranei, entrambi di Benevento, a palazzo Vitale.

Sarà vero?

Intanto stamattina nell’aula Magna dell’università degli studi del Molise, nell’ambito delle iniziative celebrative del 40° anno dalla nascita dell’Ateneo, arriva il ministro per la Ricerca e l’Università Bernini FI, per partecipare all’incontro “L’Università nel sud: motore di sviluppo”. Una visita istituzionale programmata da tempo, ma perfetta per portare la benedizione di FI al rettore Brunese. E’ possibile che dopo l’incontro con il ministro Bernini il rettore Brunese sciolga la riserva così come dicono i rumors?

Attendiamo l’evolversi degli eventi per capire se i rumors siano veri o infondati.

REDAZIONE POLITICA CB

AdES