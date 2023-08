di T.A.

RAMI DI ALBERI COMUNALI PENDENTI SU MARCIAPIEDI, PIAZZE E E STRADE DI VENAFRO AD INFASTIDIRE I PEDONI

Una signora di Venafro raggiunge con un sms i media molisani per esternare le proprie difficoltà e quelle di tant’altri concittadini per il fastidio accusato da diversi pedoni che nel camminare sui marciapiedi cittadini e addirittura su strade e piazze finiscono loro malgrado contro i rami pendenti degli alberi comunali non potati da tempo e contro i quali si finisce per cozzare e farsi male ! La donna : “Si taglieranno finalmente i rami degli alberi pubblici allungatisi eccessivamente, non eseguendosi la potatura da tempo immemorabile ? In particolare problemi e fastidi per noi pedoni si avvertono su Corso Campano, Viale Vittorio Emanuele III e Via Colonia Giulia, ma anche altrove gl’inconvenienti sono sotto gli occhi di tutti ! D’accordo sul verde, ma va tenuto e curato come si conviene ! Prendiamo altre strade e piazze dove ci sono alberi pubblici con rami pendenti ed eccessivamente cresciuti : piazza Vittorio Veneto, via Caserta, via Milano, piazza Garibaldi, via Garibaldi e lo stesso piazzale della Cattedrale. Ovunque vegetazione arborea eccessiva, tanti marciapiedi addirittura impercorribili, alberi enormi che invadono le strade e lo stesso piazzale della Cattedrale con gran parte dei cerri non potati e perciò fuori misura ! Non è così che si tiene il verde pubblico, che è bello e gradito se ben tenuto, diversamente diventa un problema. E a Venafro purtroppo è quanto si verifica”.