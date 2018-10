Un fine settimana all’insegna del verde e del…vento. A Capracotta, il prossimo fine settimana, due appuntamenti: sabato 6 ottobre, in collaborazione con il Consorzio del Giardino della Flora Appenninica e l’Associazione Italiana Architettura del Paesaggio, con inizio alle ore 09.00, al via il convegno “La natura in città”. Scopo principale dell’iniziativa è quello di valorizzare il verde pubblico anche dei piccoli centri abitati.

Sarà l’occasione per riflettere soprattutto sulla nuova figura professionale introdotta dalla legge 10 del 2013, quella del manutentore del verde pubblico. Il giorno successivo, domenica 7, al parco eolico di Monteforte, via libera alla festa del vento, organizzata dalla pro-loco e con il supporto di Engie, la società che gestisce il parco eolico.

Si inizia con il raduno alle 9.30 per proseguire con il volo degli aquiloni e con la possibilità di provare l’ebrezza di un volo in parapendio, grazie alla collaborazione dell’Aero Club “I Picchi”. Dopo il buffet, nel pomeriggio spazio alla gare di centro col parapendio. Insomma, una due giorni di festa gioiosa e colorata per giornate allegre e spensierate.

«Dove tuttavia – nota il sindaco Paglione – ci sarà spazio per alcune riflessioni. Prima fra tutte la considerazione che stiamo cercando ogni occasione possibile per costruire chance di sviluppo. Gli esempi del Giardino e del Parco eolico sono tra i più lampanti. Nel primo caso si tratta di un realtà consolidata su cui tuttavia continuiamo a investire e puntare per il nostro futuro; infatti, già da quest’anno abbiamo affidato proprio al Giardino della Flora Appenninica la gestione del verde pubblico, con ottimi risultati.

Il parco eolico, invece, testimonia di come la volontà e la caparbietà possano aiutarci a trasformare gli svantaggi e i vincoli in occasioni di sviluppo. Il vento – dice Paglione – è sempre stato nostro nemico; da alcuni anni anche grazie al parco eolico stiamo cercando di trarne vantaggi per la nostra comunità. Dunque l’invito – conclude Paglione – è a raggiungerci a Capracotta in questo fine settimana».