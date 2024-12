Coro Mashalem, organista Gianluca Adamo e violinista Daniele Monaco alla Basilica del Patrono di Venafro, San Nicandro, per proporre musiche e canti per Bambin Gesù alla vigilia della Natività. Trattasi della serata artistica denominata “Verbum caro factum est” (La parola si é fatta carne) in programma venerdì 20 dicembre (h 19.30) nel sito religioso che custodisce i resti mortali di San Nicandro e del fratello San Marciano, Martiri Cristiani del 303 d.C. assieme a Santa Daria, moglie del primo. Parteciperà alla serata concertistica anche il soprano Carmela Anna Fuscino. L’appuntamento sarà in memoria di Gianni Faccenda, giovane prematuramente scomparso.

T.A.