VENTO FORTISSIMO SU VENAFRO CON ALBERI PIEGATI SU AUTO IN SOSTA E DANNI DI VARIA NATURA

Un vento fortissimo ha soffiato senza soste nel corso della nottata ultima sull’intera pianura del Molise dell’ovest ed il fenomeno prosegue, procurando danni consistenti al patrimonio privato. Diversi alberi sono stati piegati dall’impetuosità del vento nell’abitato venafrano e taluni sono finiti sulle auto in sosta lungo le strade, procurando danni . Problemi si registrano in Via Flacco, ovest dell’abitato venafrano, ma anche altrove l’impetuosità del vento sta procurando serie difficoltà. In aria anche, portati via dal vento e disseminati un po’ dappertutto, i contenitori di plastica dei rifiuti per la raccolta differenziata, di norma lasciati nella serata precedente dinanzi alle abitazioni e portati via dal vento. Nella mattinata in tanti a cercare di recuperarli su strade e piazze nelle vicinanze delle proprie abitazioni. Si pensi che tanto è forte il vento che molti rinunciano ad uscire di casa, mentre altri in strada per lavoro o altre necessità personali procedono con difficoltà, tenendosi ad appoggi di fortuna per non cadere.

T.A.