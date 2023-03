VENT’ANNI PER VOLTURNIA EDIZIONI DI CERRO AL VOLTURNO, IDEATE DAL DINAMICO DUO IDA DI IANNI/TOBIA PAOLONE

Vent’anni di attività e non li dimostra, tant’è la sua dinamica attualità e presenza sul territorio editoriale dell’informazione sia molisana che extraregionale. Trattasi di Volturnia Edizioni di Cerro al Volturno, di cui si festeggia appunto il primo ventennale di pubblicazioni ricche di passione ed impegno sociale, culturale ed umano. Della proficua casa editrice del Volturno altissimo ecco quanto si scrive : “Storia, arte, cultura, tradizioni del Molise e di ogni contesto nazionale e internazionale sono oggetto delle pubblicazioni della VOLTURNIA EDIZIONI, casa editrice nata da un’idea di Tobia Paolone (Editore) che, con la direzione editoriale di Ida Di lanni e coadiuvato da importanti nomi del panorama culturale contemporaneo, porta all’attenzione del grande pubblico aspetti peculiari e specifici sia del passato sia del presente in ogni sua possibile espressione. Foto, testi, traduzioni, grafica, stampa, rilegatura e ogni particolare del processo produttivo, dalla progettazione al prodotto finito, sono per scelta editoriale sempre curati nei minimi dettagli. Aspetto importante è anche il continuo impegno nell’apportare a ogni ristampa, sia nei testi sia nelle fotografie, gli aggiornamenti necessari per attualizzare i volumi (in specie quelle che promuovono i territori)”. Di questo e tant’altro sono stati ideatori ed oggi protagonisti e promotori la prof. Ida Di Ianni, docente di Italiano e Latino nei Licei statali, direttore editoriale di Volturnia Edizioni nonché giurata dal 1997 in Premi Letterari Nazionali, ed il marito dr. Tobia Paolone, pubblicista e fotografo, oltre che direttore responsabile della rivista “Altri Itinerari” e con titolo accademico in Scienze Politiche conseguito a La Sapienza di Roma. Da amici, colleghi e conoscenti il plauso convinto a Ida e Tobia : “Per tutto l’impegno e la passione profusi in vent’anni di attività con la Volturnia Edizioni, con immensa stima e gratitudine per tanta bellezza e cura effuse nel tracciare sentieri di cultura !”. Dal questo giornale infine meritati “Chapeau” ed “Ad Majora” ad entrambi !