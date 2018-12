Olio extra vergine di oliva & eccellenze Made in Italy, VENOLEA vi aspetta con un doppio appuntamento: sabato 29 e domenica 30 dicembre 2018, nella suggestiva Palazzina Liberty – traversa Lavatoio, Venafro (IS).

Degustazioni dei prodotti tipici e percorsi sensoriali sull’olio extra vergine, all’interno della manifestazione sono in programma diversi eventi, come la mostra pittura e fotografia riservato ai ragazzi delle scuole medie della Regione Molise, “BELLO E BUONO COME L’OLIO”, promosso dall’ Assessorato regionale al Turismo e al Marketing territoriale; il convegno “Paesaggi rurali storici d’Italia – Tutela ed opportunità”; una mostra espositiva di bonsai olivastri, a cura del BONSAI CLUB MOLISE, oltre a momenti conviviali, con musica dal vivo, “VENOLEA IN VILLA”, organizzata dalla Proloco e lo “SPEZZATO DI CEPPAGNA”, piatto tipico della Transumanza, a cura dell’associazione “CIPPUS INFOMOLISE”.

Gli eventi sono ad ingresso gratuito, sabato dalle ore 17 fino a tarda sera, la domenica i produttori saranno presenti dalle 10 alle 20, mentre “VENOLEA IN VILLA” proseguirà fino a mezzanotte nei giardini comunali.

L’occasione per visitare uno dei borghi più belli del centro Italia, con bellezze storiche, come il Castello di Pandone, il Museo archeologico, ospitato all’interno del monastero seicentesco di S. Chiara, il Museo storico-militare permanente WinterLine.

Un’esplosione di sapori e profumi con le eccellenze enogastronomiche del territorio, tutto questo è Venolea 2018, giunta alla sua VI edizione. Per l’occasione tre noti personaggi al grande pubblico hanno rilasciato un video messaggio all’associazione “TERRA TRICOLORE”, organizzatrice dell’evento, lo chef Stefano Callegaro, lo chef Fabio Campoli e la presentatrice Rai della trasmissione “LINEA VERDE”, Sabrina Ferolla.

https://www.youtube.com/watch?v=afh9WGSzTF0

PROGRAMMA VENOLEA 29 e 30 DICEMBRE

VENAFRO – PALAZZINA LIBERTY – TRAV. DEL LAVATOIO

PER QUALSIASI INFORMAZIONE: contattare 392 413 8874 – [email protected] anche sulla pagina social www.facebook.com/Terratricolore/

SABATO 29 DICEMBRE

• Ore 17:00 Palazzina Liberty – Inaugurazione “VENOLEA”, saluti istituzionali

• Ore 17:00 Inaugurazione mostra concorso di pittura e fotografia ragazzi scuole medie della regione Molise: “BELLO E BUONO COME L’OLIO”

• Ore 17:30 Convegno “Paesaggi rurali storici d’Italia – Strategie per la tutela”

• Ore 19:00 Degustazione oli – Sapori della tradizione sannita

• Ore 19:30 I sapori della Transumanza, degustazione “Gl’ Spzzat’ r’ Ceppagna”, a cura dell’associazione Cippus Infomolise

DOMENICA 30 DICEMBRE

• Ore 10:00 Apertura al pubblico stand produttori olio e delle eccellenze gastronomiche del territorio

• Ore 10/21 Degustazione olio, vino e prodotti tipici del territorio italiano

• Ore 10/21 Mostra sull’olivicoltura di Venafro

• Ore 10:30 Premiazione concorso di pittura e fotografia “BELLO E BUONO COME L’OLIO”, palazzina Liberty

• Ore 11:30 Degustazione slow food

• Ore 15:00 L’olivo in miniatura. Presentazione “L’arte nobile del bonsai”- mostra e premiazione miglior bonsai a cura di “Molise BONSAI CLUB”

• Ore 17:00 Talk show: “Dall’oliveto alla tavola, i mille volti dell’olio” tanti prodotti: liquore creme di bellezza, cioccolatini, con Palma Esposito (capo panel UNICAS) e Marco Greggio

• Ore 18:30 Progetto di integrazione turistica transfrontaliera (Molise, Puglia, Albania, Montenegro) Interregionale Cross Border Olive

• Ore 17:30 – 24:00 Stand gastronomici e musica dal vivo nella villa comunale. A cura della Pro Loco

Durante le due giornate saranno visitabili: “PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO DELL’OLIVO DI VENFARO”, “CASTELLO PANDONE”, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE ospitato nel Monastero seicentesco “SANTA CHIARA”, Museo storico-militare permanente “WINTER LINE VENAFRO” – Tutto sulla seconda guerra mondiale a Venafro e dintorni.