di T.A.

Un appuntamento per motivare la valenza dell’olio extravergine di oliva bio di Venafro, del Molise intero e delle aree extraregionali confinanti, illustrandone storia, sapori, gusti e caratteristiche. E’ quanto avvenuto nel corso di Venolea 2023 a Venafro, iniziativa promossa dal Parco Regionale dell’Olivo di Venafro a Castello Pandone della città, con le importanti presenze di coltivatori, produttori, studiosi ed esperti dell’ “oro giallo/verde” della terra molisana, da sempre gustato ed apprezzato, ed attualmente tra gl’ingredienti principali della cucina bio contemporanea. Ne riferisce l’isernino Gianni Perna, presente all’evento e tra gli attenti osservatori della produzione olivicola molisana. “Tra i relatori del convegno olivicolo -attacca Perna-da segnalare l’intervento del dr. Gianluca Ciammetti che ha relazionato sugli aspetti salutistici dell’olio di oliva. Sono seguiti a parlare Alessandra Capocefalo sulla storia dell’olivo di Venafro, Maria Filomena Magli per la conservazione e promozione del territorio degli olivi di Puglie, Rosaria Mascio del Comitato tecnico scientifico del Parco di Venafro. Da citare Luca Di Gianfrancesco, consigliere d’Ambasciata del Ministero Affari Esteri che ha relazionato sul progetto per la promozione di Castello Pandone e del Parco dell’Olivo di Venafro. In chiusura di appuntamento le numerose e meritate premiazioni del Concorso Venolea 2023, Plinus oltre il tempo”. Nel corso della giornata auspicata una presenza più assidua delle istituzioni pubbliche per una realtà, come la coltivazione e produzione dell’olio extravergine di oliva molisano ed extraregionale, che si va sempre più consolidando a livello nazionale alla luce della sua bontà per la migliore salute di tutti.