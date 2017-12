“Una legislatura che passerà negli annali con provvedimenti di assoluto rilievo, quella che sta volgendo al termine, ma non solo per norme di legge di carattere nazionale. Anche il Molise ha beneficiato di approvazioni che sono andate a risolvere criticità secolari.

Da Sabato Termoli ha una legge per la definizione del contenzioso tra Stato e Comune, come Campomarino. Con queste parole, l’onorevole dem Laura Venittelli introduce la convocazione della conferenza stampa, prevista per domattina – giovedì 28 dicembre 2017 – alle 10.30, in sala consiliare, in cui verrà illustrato l’emendamento alla legge di bilancio che estende a Termoli la legge del 2004 su Campomarino. All’incontro con gli organi d’informazione regionali parteciperà anche il sindaco di Termoli Angelo Sbrocca.