«Il reddito dei pescatori ancora una volta verrà tutelato grazie alla conferma degli sgravi contributivi Inps e Inail da parte dei Ministri del Mipaaf Martina e delle Politiche sociali Poletti». Lo annuncia con evidente condivisione e soddisfazione l’onorevole dem Laura Venittelli, che nei giorni scorsi aveva sollecitato i due dicasteri a prolungare una misura ritenuta decisiva per la redditività del comparto ittico».

«La legislatura al traguardo e l’azione del Governo Gentiloni, in linea con le richieste delle associazioni di categoria e degli addetti al settore, hanno rappresentato negli ultimi anni la massima vicinanza tra istituzioni politiche e parlamentari rispetto alle imprese di pesca, al mondo cooperativistico e agli imbarcati, rispetto a qualsiasi periodo precedente – prosegue la deputata dem, candidata al Senato per la quota proporzionale del Pd in Molise – come ho avuto modo di testare direttamente anche ricoprendo la responsabilità per la pesca e l’acquacoltura nell’ambito del Partito democratico a livello nazionale.

Per questo occorre che ci venga reiterata la fiducia, in questo campo e in generale, per proseguire l’opera di riforma e ammodernamento del Paese, che i dati ultimi diffusi dall’Istat mostrano essere stata efficace, per rilanciare la competitività dell’Italia nello scenario interno e internazionale».

La parlamentare molisana sottolinea agli elettori molisani di guardare ai fatti concreti, non a proclami e promesse da imbonitori.