di T.A.

NIENTE DI TUTTO QUESTO, BENSI’ LA CROCE ILLUMINATA NOTTETEMPO IN CIMA A MONTE CORNO AD OVEST DELLA CITTA’ PER INIZIATIVA DI GIOVANI VOLONTARI LOCALI.

Sere addietro, col cielo sereno, limpido e pieno di stelle che brillavano bellissime, in molti a Venafro e dintorni ad ammirare col naso all’insù le bellezze del creato, ossia i tanti punti luminosi che brillavano nell’immensità della volta celeste. Uno spettacolo, sia d’estate che nell’autunno benevolo come questo del 2024, ogni volta unico e tale da catturare le attenzioni e l’ammirazione di tanti. E tra le tante luci in cielo una in particolare s’imponeva alle attenzioni di tutti. “Che bello -era l’espressione ammirata di un gruppo di giovani- uno spettacolo naturale che non ha uguali. E magnifica, perché luminosissima al massimo data la ridotta vicinanza dalla Terra rispetto alle altre stelle, la stupenda VENERE che brilla imperiosa nel cielo ad ovest di Venafro ! Guarda che bellezza naturale ! Pare ci osservi e che voglia guidarci”. E il gruppo di giovani amici ambosessi ad osservare e riflettere. Ma ad un certo punto la voce di una di loro: “No, ci sbagliamo ! Non è la bellissima Venere, quanto la Croce illuminata nottetempo in cima a Monte Corno ad ovest dell’abitato venafrano, seppure fotografata non a regola d’arte. Venne installata ed illuminata da giovani volontari venafrani anni addietro ed è tornata ad illuminarsi grazie all’impegno degli stessi protagonisti”. Benissimo ! Niente bellissima Venere quindi, ma la suggestiva Croce illuminata di Monte Corno . E lo spettacolo è sempre e comunque bello !