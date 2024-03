di Redazione

Venerdì 22 marzo il mondo medico-scientifico molisano ricorderà il compianto Dott. Gennaro Barone. Gennaro, medico psichiatra del Cardarelli di Campobasso, è stato presidente dell’Ordine dei Medici di Campobasso per molti anni.

Oltre all’impegno professionale si è sempre dedicato ad approfondire le relazioni esistenti tra ambiente e salute umana, per questo è stato tra i fondatori della sezione molisana dell’Associazione Medici per l’Ambiente, ISDE Italia. Negli ultimi mesi di vita, assieme alla sezione molisana di ISDE, si è impegnato in attività di studio sulla problematica dell’antibiotico resistenza, fenomeno che sempre di più colpisce la popolazione mondiale e che dimostra lo stretto legame esistente tra fattori ambientali e salute. L’iniziativa, in programma venerdì 23 marzo alle ore 17.30 presso il Dipartimento economia di UNIMOL, verrà introdotta da Bartolomeo Terzano e Giancarlo Ripabelli. Interverranno figure di primo piano del mondo medico molisano e non solo. Dopo i saluti del Rettore dell’Università del Molise, Luca Brunese, sono previsti gli interventi di Roberto Romizi (presidente nazionale ISDE Italia), Giuseppe De Gregorio (presidente OMCeO di Campobasso), Silvana D’Onofrio (presidente ISDE Campobasso), Angelo Malinconico (psichiatra), Antonio D’Ambrosio (giornalista e scrittore), Roberto Barone (musicista) e Maria Rubino (docente). Al seguente link è possibile scaricare il programma completo del convegno: https://www.isdenews.it/evento/giornata-memorativa-di-gennaro-barone/