di Tonino Atella

Ne parliamo col DS Roberto Gravano.

Dopo quanto balenato nelle scorse settimane ed alla fine rivelatosi infondato per gli sviluppi avuti, domani venerdì 31 luglio dovrebbe essere -condizionale a questo punto d’obbligo, visto i precedenti …- il giorno della verità, questa volta definitiva, per il futuro del Venafro Calcio. A parlarne il DS Roberto Gravano, che sta portando avanti il tutto in nome e per conto del Presidente del club Nicandro Patriciello : “Erano insorti problemi per l’ingresso in società della cordata dell’Alto Casertano -attacca il dirigente venafrano- che comunque resta vicina al nostro club in prospettiva futura. E’ stato necessario rivedere i programmi e gli accordi già raggiunti, indirizzandoci verso altre soluzioni. Le nuove scelte saranno ugualmente di sicuro gradimento per gli sportivi venafrani, alla luce dei personaggi raggiunti e degli obiettivi concordati. Si cambiano gli uomini, ma la stagione prossima del Venafro sarà ugualmente interessante ; questa la promessa che mi sento di dare”. Qualche anticipazione ? “Venerdì mattina, cioè domani, verranno comunicati dal Presidente Patriciello i nominativi del nuovo allenatore e dei nuovi giocatori che entreranno a far parte della famiglia calcistica venafrana, nonché gli obiettivi che l’Unione Sportiva si prefigge per il prossimo campionato di eccellenza molisana. L’appuntamento al Palace Hotel e preferisco che sia lo stesso vertice societario a comunicare il tutto”. Si vocifera della possibilità di nuovi ingressi nel club calcistico da parte di imprenditori venafrani che hanno manifestato intenzioni in tal senso ; cosa ne dice ? “Non c’è preclusione alcuna verso chicchessia -spiega Gravano- e massima apertura verso tutti. Invito perciò chi è intenzionato a ricoprire ruoli dirigenziali nell’Us Venafro a proporsi ufficialmente contattando il Presidente Patriciello, certamente disposto a nuove ed essenziali collaborazioni”. Ed allora eccoci al giorno della verità per il Venafro Calcio 2021/22, sperando che sia il venerdì finalmente buono e positivo per le sorti del calcio venafrano.