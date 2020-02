L’associazione capofila ActionAid Molise, a nome dell’intero partenariato, invita tutti gli organi di informazione alla conferenza stampa di venerdì 7 febbraio 2020, ore 16, presso la sala espositiva del Circolo Sannitico, per la presentazione del progetto “Bianco a Metà – Teatro sociale”, inserito nella graduatoria dei progetti destinatari del finanziamento della Regione Molise a valere sull’Avviso Pubblico “Finanziamenti per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da Organizzazioni di Volontariato o Associazioni di Promozione Sociale, in base all’Accordo di Programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Molise ai sensi degli articoli 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017, Codice del terzo settore”). Il progetto si avvarrà della partecipazione dei gruppi teatrali “Rumori fuori Scena” e “I Senza Appello”.